Kriegerdenkmal wurde befreit

Park in Lehen für Bevölkerung geöffnet - ÖVP und KPÖ waren sich einig.

Die ÖVP und KPÖ-Gemeinderat Kay-Michael Dankl beanspruchen die Vaterschaft gleichermaßen. Im Endeffekt ist die Öffnung des Vinzenz-Pallotti-Parks in Lehen ein Gewinn für die Bevölkerung.

Ab April wird die rund hundert Quadratmeter große Grünfläche rund um ein Kriegerdenkmal ganz zugänglich sein, freut sich Dankl. "Bisher war die Fläche durch Hecken, Zäune und zwei Eisentore versperrt. Spaziergänger konnten nur an den Rändern um den Park herumgehen." Gerade in Lehen brauche es jeden Quadratmeter Grün- und Erholungsflächen für die Wohnbevölkerung, so ...