Krise bei Obusflotte: Schitter übernimmt Verkehrssparte in Salzburg AG

Jetzt kommt das Krisenmanagement ins Laufen: Salzburg AG, Land und Stadt haben über das Wochenende ein erstes Maßnahmenpaket für die kränkelnde Obusflotte geschnürt. Die Neuanschaffung von Bussen wird forciert und aufgestockt, auch der Personalstand soll von 249 auf 280 steigen.

Die auffälligste Änderungen ist eine interne: Leonhard Schitter, Vorstandssprecher der Salzburg AG, übernimmt ab sofort die Verkehrssparte im Unternehmen, die zuletzt massiv unter Beschuss geraten ist. Sein Vorstandskollege Horst Ebner, der bisher den Verkehrsbereich verantwortete, kümmert sich künftig verstärkt um die Vertriebsaktivitäten inklusive Technische Services. Schitters Position in der Salzburg AG wird damit weiter gestärkt.

Nach einer turbulenten Woche kam das Krisenmanagement der Salzburg AG damit ins Laufen. Wie berichtet, ist die Obusflotte unter starker Kritik. Wegen vieler Reparaturen mussten zuletzt Oldtimerbusse auf regulären Linien eingesetzt werden. Auch der Personalstand ist prekär, weil es immer schwieriger wird, Obuslenker zu finden.

Externe prüfen Qualität der Busse und Lokalbahn

"Die Salzburgerinnen und Salzburger brauchen einen verlässlichen, sicheren und top funktionierenden Öffentlichen Verkehr" , sagte Landeshauptmann und Aufsichtsratschef Wilfried Haslauer zum neuen Maßnahmenpaket.

Um die Kritik an der Qualität der Obusflotte zu evaluieren, werden jetzt externe Prüfer eingesetzt. Der TÜV SÜD wird mit der Prüfung von Obussen und Obusinfrastruktur sowie den technischen Audits der Gleisanlagen der Lokalbahn beauftragt. Die KPMG wird die behördlichen Genehmigungen, das Einhalten von gesetzlichen Normen, Vorschriften und die interne Betriebsorganisation evaluieren.

"Wir wollen von Seiten der Salzburg AG die höchste Sicherheit, Qualität und Verlässlichkeit im Öffentlichen Verkehr. Dafür soll jetzt auch die Expertise der externen Prüfer einfließen. Zusätzlich werden Obus und Lokalbahn von TÜV Süd und KPMG unter Beiziehung Dritter auch einer Einschätzung hinsichtlich Zukunftsfitness und absehbarer Modernisierungsmaßnahmen unterzogen", sagt Vorstandssprecher Schitter.



Mehr Personal, neue Obusse und langfristige Strategieplanung

Um den Engpässen im Obusbetrieb entgegenzuwirken setzt Schitter erste Sofortmaßnahmen: "Wir investieren breitflächig in das Obussystem, dazu gehören die Anschaffung von 4 weiteren Obussen im Jahr 2019 (zusätzlich zu den bereits geplanten 11 Fahrzeugen). Im Fahrbetrieb werden in einem ersten Schritt die bestehenden Planstellen auf bis zu 280 aufgestockt", sagt Schitter. Auch das Berufsbild für den Obuslenker soll verbessert werden. "Die Suche nach geeigneten Spezialisten gestaltet sich auch im Sektor des Öffentlichen Verkehrs schwierig. Wir müssen daher das Berufsbild Obuslenker gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern attraktiver gestalten", so Schitter. Maßnahmen dafür können, neben einer bestehenden Recruitingoffensive auch optimierte Turnus- und Fahrpläne sowie angepasste Arbeitszeiten sein. Mit der aufgestockten Neuanschaffung der Busse werden künftig 75 Prozent der Obusse weniger als zehn Jahre alt sein, sagt Schitter. Und der Personalstand soll dann auf 280 angehoben werden - derzeit sind es 249 Obusfahrer.

Zu diesen Sofortmaßnahmen braucht es aber auch eine ganzheitliche Betrachtung im Öffentlichen Verkehr und einen langfristigen Strategieplan. "Insbesondere die Rollenaufteilung bei Planung, Finanzierung, Bestellung, Qualitätsbeurteilung und Leistungserbringung zwischen Stadt, Land, SVV und Salzburg AG muss neu gedacht werden. Verkehrslandesrat Stefan Schnöll arbeitet diesbezüglich bereits an einer Neuordnung", sagt AR-Vorsitzender Landeshauptmann Wilfried Haslauer.

