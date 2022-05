Krise um Straßenfeste dauert an

Gestrichenes Kaiviertel- und Linzer-Gassen-Fest mutiert zum Politikum.

Nach harscher Kritik der Stadt-SPÖ am Altstadtverband startete die Partei eine Online-Petition, um die Gassenfeste im Stadtkern beizubehalten - 24 Stunden nach Start hatten die ersten 1000 Menschen unterschrieben. Wie berichtet, wird es das Kaiviertel- und Linzer-Gassen-Fest zumindest heuer nicht mehr in dieser Form geben. Mit dem Festival "Vielklang" kündigte der Altstadtverband eine neue Feierkultur an - dezenter und räumlich wie zeitlich besser verteilt, im Sinne der Nachhaltigkeit.

Die SPÖ fordert in ihrer Petition nun vier Punkte: die ...