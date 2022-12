Oberpinzgauer Gemeinden sorgen für Ausfall von Quellen vor

Neukirchen und Wald verbinden ihre Trinkwassernetze, um sich im Notfall gegenseitig helfen zu können. Den Anstoß lieferte ein Unwetter im Juli.

Das Gewitter vom 28. Juli brachte im Gemeindegebiet von Wald heftige Regenfälle und Muren. Dabei wurde die Trinkwasserleitung, die von den Quellen am Gernkogel ins Dorf führt, freigelegt. Bei einer Beschädigung und Verschmutzung wäre die Gemeinde tagelang ohne Trinkwasser gewesen. Das Trinkwassernetz von Wald ist wie in den meisten Gemeinden isoliert. Durch die Erfahrungen vom Sommer 2022 und die Ereignisse in den vergangenen Jahren habe man alte Überlegungen wieder aufgenommen, die Trinkwassernetze von Wald und Neukirchen zu verbinden, sagt der ...