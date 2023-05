Krispl-Gaißau: Bürgermeister Andreas Ploner tritt nicht wieder an

Auch Ploner trat damals vor dem offiziellen Wahltermin an

Diese Bürgermeisterwahl innerhalb der Gemeindevertretung ermöglicht übrigens ausdrücklich die Salzburger Gemeindewahlordnung (§ 3, Abschnitt 3): Scheidet der Bürgermeister im fünften Jahr einer Periode aus dem Amt aus, "ist er von der Gemeindevertretung aus deren Mitte zu wählen".

Die vorzeitige Bestimmung eines Nachfolgers auf diesem Weg kommt immer wieder in Vorwahljahren vor - vorzugsweise in Gemeinden, in denen die Bürgermeisterpartei eine absolute Mehrheit hat (wie die ÖVP in Krispl-Gaißau): Denn auf diesem Weg kann auch ein "Bürgermeister-Neuling" als amtierender Ortschef zur Wahl antreten. Auch Ploner selbst trat 2013 ein Jahr vor dem offiziellen Wahltermin sein Amt an, ebenso wie zum Beispiel Wolfgang Auer in Adnet (2008), Fritz Holztrattner in Bad Vigaun (2013) und Peter Harlander in Golling (2018).