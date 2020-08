Kritik an Finanzen des Landesmedienzentrums

FPÖ-Landesparteisekretär LAbg. Andreas Schöppl will nun mittels Anfrage Details über die Finanzierung der Landes-Pflegekampagne "Das ist stark" wissen - bei der neben dem Land auch die SALK und das Landesmedienzentrum mitgezahlt haben sollen.

Weiterhin Kritik am Sprachrohr der Landesregierung, dem Landes-Medienzentrum (LMZ), übt die FPÖ. LAbg. Andreas Schöppl: "Landeshauptmann Haslauer leistet sich neben den Regierungsbüros für zwei Millionen Euro ein 20-köpfiges 'ÖVP-Propaganda-Büro', dessen undurchsichtige Strukturen Grund zur Sorge geben." Anlass seines Ärgers ist eine Anfragebeantwortung zur Finanzierung der landeseigenen Pflegekampagne 'Das ist stark'. Schöppl: "Die zeigt bei den Abrechnungen eine derart komplexe Finanzierungsstruktur auf, dass sogar Mitarbeiter des inneren Zirkels des LMZ die Kritik an der Rechnungslegung als berechtigt ansehen." Schöppl betont, dass anscheinend nicht nur das Land Salzburg der beauftragten Agentur Zahlungen leistet, sondern auch das Landes-Medienzentrum und Kooperationspartner der Kampagne, wie etwa die SALK. Schöppl: "Warum werden sowohl das LMZ, das alleine letztes Jahr sein Budget um knapp 100.000 Euro überzogen hat, als auch die SALK zur Kassa gebeten? Beide gehören zu 100 Prozent dem Land." Schöppl will nun die komplexe Finanzierung genau analysieren: "Daher reichen wir eine Anfrage ein, die Licht ins Dunkel bringen soll und fordern eine klare und öffentliche Abrechnung der Landeskampagne."

Quelle: SN