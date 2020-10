Kritik an Schulen: Oft fehlt Information und Hilfe für Eltern

Gewerkschaft fehlt Transparenz, Elternvertretern die Betreuung. Viel Arbeit für die Direktoren.

Es ist eine intensive Zeit für Thomas Schiendorfer, Direktor der Neuen Mittelschule in Nonntal. Er habe alle Hände voll zu tun, die ständig neuen Verordnungen zur Coronasituation umzusetzen. Meist würden die Neuerungen über die Medien verkündet, mit den Details seien die Schulleiter alleingelassen, sagt Schiendorfer. "Wir haben Kolleginnen, die sitzen an sieben Tagen zehn bis 14 Stunden in der Schule, damit sie alles in die Wege leiten können. Manche Schulleiter stehen vor dem Kollaps."

Thomas Schiendorfer ist mit ...