In den CSU-dominierten Gemeinden schwanken die Politiker zwischen Ärger über die Salzburger und die Parteifreunde in Berlin und München.

Die Ankündigung aus Salzburg hat in den bayerischen Nachbargemeinden heftige Reaktionen ausgelöst: Wenn es am Autobahngrenzübergang Walserberg staut und Tausende Fahrzeuglenker über Nebenstraßen ausweichen wollen, soll der Umgehungsverkehr zur Gänze über Berchtesgaden umgeleitet werden. So der Plan von Verkehrslandesrat Stefan ...