Kritik: "Schulübersiedlung ist eine Geldvernichtung"

Die mögliche Übersiedelung der bisher in Bischofshofen angesiedelten Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) nach St. Johann sorgt für Ärger - nicht nur beim dortigen Bürgermeister, sondern auch beim Betreiber des dortigen Internats, Georg Leitinger. Er bringt zudem einen Alternativvorschlag.

Scharfe Kritik am Plan, die Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP) vom "roten" Bischofshofen ins "schwarze" St. Johann zu übersiedeln (SN vom Donnerstag), kommt von Georg Leitinger: Er ist Chef des Salzburger Studentenwerks, das das BAfEP-Internat in Bischofshofen betreibt. Leitingers Kritik: "Es ergibt keinen Sinn, in St. Johann eine neue Schule zu bauen, wenn man die alte sanieren könnte. Da vernichtet man Geld. Auch das Heim wäre sanierbar." Leitinger argumentiert, dass es günstiger wäre, die bestehenden Internate besser auszulasten: "Denn ein Internat ...