Künftig Pflege im Privatspital der Diakonissen

Nun sind die Pläne für die Nachnutzung des Diakonissenspitals in Aigen bekannt: Patienten sollen nach dem Spitalsaufenthalt fit für die Reha werden.

Noch wird in der Privatklinik Wehrle-Diakonissen in Aigen operiert. Die Klinik hat aber ein Ablaufdatum. Nach der Fusion der Wehrle-Privatklinik mit dem Diakonissenspital wurde fixiert, dass man künftig nur mehr an einem Standort eine Klinik betreiben wird: Das wird die Wehrle-Klinik im Salzburger Andräviertel sein, die umgebaut werden soll.

Nun ist auch klar, wie das ehemaligen Diakonissenspital künftig genutzt werden soll. Das Land Salzburg plant dort gemeinsam mit dem Diakoniewerk eine Einrichtung zur Überleitungspflege. Das Projekt soll vor ...