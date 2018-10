Kürzung von freien Tagen: Salzburger Pädagoginnen bereiten Protest vor

Landesrätin Andrea Klambauer hat im Landtag angekündigt, einen Gesetzesentwurf mit Verschlechterungen für Kindergartenpädagoginnen Anfang November beschließen zu wollen. Die Pädagoginnen fühlen sich vor den Kopf gestoßen.

Monika Mitterwallner war am Mittwoch mehr als nur überrascht. Via Livestream sah sich die Sprecherin der Berufsgruppe der Kindergartenpädagoginnen die Landtagssitzung an, bei der Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) ankündigte, dass sie einen umstrittenen Gesetzesentwurf bereits bei der nächsten Landtagssitzung am 7. November beschließen wolle. Noch wenige Tage davor habe Klambauer bei einem Termin mit der Berufsgruppe noch durchklingen lassen, dass man an dem Gesetz noch etwas ändern wolle.

Stein des Anstoßes bei dem Gesetz ist die Kürzung von so genannten Schließtagen bei Gemeindebediensteten. Derzeit haben Kindergartenpädagoginnen zusätzlich zu ihren fünf Wochen Jahresurlaub zwölf freie Tage zur Verfügung. Diese garantieren, dass die Pädagoginnen keinen Urlaub verbrauche müssen, wenn die Kindergärten in Ferienzeiten geschlossen sind. Die Schließtage werden allerdings vom Lohn abgezogen.

Pädagoginnen sollen ohne zusätzlichem Gehalt mehr arbeiten

Laut dem Gesetzesentwurf bekommen die Pädagoginnen künftig nur mehr sechs Schließtage im Jahr. Der Haken: Das Gehalt wird nicht erhöht. De facto handelt es sich dabei um deutliche Lohnkürzungen, sagt Monika Mitterwallner. "Die Kindergärten haben ja in den Ferienzeiten geschlossen. Da man die Kolleginnen in der Zeit nicht braucht, werden künftig die Dienstverhältnisse einfach reduziert. Wer etwa jetzt eine 80-prozentige Anstellung hat, wird künftig eine 70 oder 60-prozentige haben." Und das in einer Branche, wo es landesweit nur zu 27 Prozent Vollzeit angestellte Kolleginnen gibt, sagt Mitterwallner. "Dabei brauchen wir die vollzeit-Anstellungen unbedingt, vor allem für die jungen Kolleginnen. Die bekommen ja kaum eine Pension zusammen, wenn sie so geringe Anstellungsverhältnisse haben."

Klambauer: "Vorschlag war akkordiert"

Andrea Klambauer beruft sich allerdings darauf, dass der Gesetzesentwurf mit der Gewerkschaft akkordiert war. Vor drei Jahren hat diese den Vorschlag mit dem Gemeindebund ausverhandelt. Damals war noch Martina Berthold (Grüne) die zuständige Landesrätin. Sie brachte den Gesetzesentwurf nicht in Begutachtung, weil sie wusste, dass es massive Widerstände von Seiten der Berufsgruppe dagegen gibt. "Mit uns hat man damals so gut wie gar nicht geredet", sagt Monika Mitterwallner.

Grüne wollen noch nachbessern

Als nun Andrea Klambauer als Landesrätin für den Bereich zuständig wurde, brachte sie den Entwurf in Begutachtung. Martina Berthold ist zwar nicht mehr als Landesrätin in der Regierung. Als Klubobfrau der Grünen im Landtag müsste sie mit ihrer Partei dem Entwurf aber dennoch zustimmen. Auch sie war überrascht, als Klambauer am Mittwoch ankündigte, den Entwurf nun beschließen zu wollen. "Ich habe schon mit Andrea Klambauer geredet. Hier gibt es noch Abstimmungsbedarf." Ihr ist zwar bewusst, dass die Zeit bis Anfang November knapp wird. Dennoch möchte sie Verbesserungen für die Pädagoginnen verhandeln. "Das ist die Herausforderung: Bis zuletzt noch Möglichkeiten zu finden, in dem Gesetz etwas zu ändern."

Pädagoginnen bereitn Maßnahmen vor

Mehrere Punkte wollen Monika Mitterwallner und die Berufsgruppe der Pädagoginnen noch erreichen. Der wichtigste ist, dass sich das Ansstellungsausmaß der Kolleginnen nicht verringern soll. Sie hofft jedenfalls, dass an dem Gesetz doch noch nachgebessert wird. "Sollten man nicht mehr mit uns sprechen, werden wir die Konsequenzen daraus ziehen. Wir bereiten derzeit entsprechende Maßnahmen vor."

