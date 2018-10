Kürzungen für Pädagoginnen: AK fordert Verbesserungen

Kritik an dem geplanten Gesetz mit Verschlechterungen für Gemeindebedienstete kommt auch von der SPÖ. Laut Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) will man vor dem Beschluss noch Gespräche führen.

Die Salzburger Arbeiterkammer kritisiert ein geplantes Landesgesetz, laut dem Kindergartenpädagoginnen im Gemeindedienst bei gleichem Lohn künftig statt zwölf freien Tagen nur noch sechs freie Tage zur Verfügung haben sollen. AK-Präsident Peter Eder fordert, dass es in diesem Bereich noch einmal Gespräche geben soll, um für die Pädagoginnen in diesem Bereich noch einen Lohnausgleich zu schaffen. Eder fordert zudem, dass die Arbeitsbedingungen in diesem Bereich insgesamt deutlich verbessert werden müssen. "Die Kinderbetreuungseinrichtungen sollen ihrer Aufgabe als frühkindlicher Förderer, Bildungsträger und sozialem Vermittler nachkommen. Um das zu leisten, braucht es zahlreiche Verbesserungen für die Pädagoginnen." So solle die Ausbildung auf universitäres Niveau gehoben und die Betreuungsschlüssel verändert werden.

SPÖ will bei Gesetz nicht mitstimmen

Klambauer hatte diese Woche angekündigt, das Gesetz in einer der kommenden Landtagssitzungen beschließen zu wollen. Die Grünen-Klubchefin Martina Berthold hatte bereits eingeräumt, zuvor noch Gespräche führen zu wollen. Kritik kommt nun von der Opposition. Die FPÖ sprach bereits am Donnerstag davon, dass Landesrätin Klambauer Kindergärten nicht als wertvolle Betreuungseinrichtungen sehe. Die SPÖ kündigte am Freitag an, bei einer Schlechterstellung für die Kindergartenpädagoginnen nicht mitstimmen zu wollen. Man begrüße zwar, dass es im Gesetz im Gegenzug freie Tage für Mitarbeiterinnen in Tagesbetreuungseinrichtungen geben soll, sagt Familiensprecherin Karin Dollinger. "Wenn aber künftig, so wie in der Gesetzesvorlage der Regierung vorgesehen, neu eintretende Pädagoginnen und Pädagogen gegenüber den bereits beschäftigten schlechter gestellt werden, weil sie für den gleichen Lohn mehr arbeiten müssen, dann lehnen wir diesen Lohnklau ab."

Klambauer will noch mit Gemeindebund sprechen

Andrea Klambauer ließ am Freitag über einen Sprecher ausrichten, dass ein Beschluss im Landtag in diesem Jahr keinesfalls fix sei. Das Gesetz solle zwar noch 2019 gelten, ein Beschluss zu Jahresbeginn sei aber ebenfalls möglich. Auch sie kündigte nun an, dass sie nun noch Gespräche führen werde. So soll es kommende Woche einen Termin mit dem Gemeindebund geben. Sie wollte zudem nicht von Verschlechterungen sprechen, da das Gesetz ja nur für neue Pädagoginnen gelte.

