Kurzparkzonen: SPÖ fordert Ausweitung auf die ganze Stadt

Der Vorstoß von Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (ÖVP), die gebührenfreie Kurzparkzone 2020 in zwei Schritten um Gnigl, Parsch und Aigen bzw. Lehen und Liefering zu erweitern, geht SPÖ-Klubchefin Andrea Brandner nicht weit genug. Sie will, dass die ganze Stadt bis Ende 2021 zur Kurzparkzone wird.

Die via SN vermeldeten Pläne von Bürgermeister-Stellvertreterin Barbara Unterkofler (ÖVP), eine gebührenfreie Kurzparkzone in Parsch, Aigen und Gnigl per 1. Juli 2020 einzuführen und im Herbst 2020 auch in Lehen und Liefering nachzuziehen, stoßen bei der SPÖ-Klubvorsitzenden im Gemeinderat, Andrea Brandner, auf Wohlwollen. Brandner geht aber schon einen Schritt weiter: Sie pocht erneut auf die Einführung einer flächendeckenden Kurzparkzone im gesamten Stadtgebiet bis Ende 2021. Wichtig sei aber, dass die Ausweitung der Kurzparkzonen die Gebührenfreiheit vorsehe, betont Brandner: "Das Modell soll so wie bisher drei Stunden Gratis-Parken umfassen." Ziel sei, so die Bewohner vom Parkdruck durch die Pendler zu entlasten, betont die SPO-Klubchefin.

SPÖ befürchtet weitere Verdrängung der Dauerparker in andere Stadtteile

Warum Brandner die von Unterkofler angedachte Ausweitung noch nicht reicht? "Die derzeitige Regelung hat einen Verdrängungseffekt. Stadtteile, in denen die Kurzparkzone noch nicht gilt, werden zusätzlich durch den Ausweichverkehr belastet. Je mehr Stadtteile die Kurzparkzone haben, desto größer sind auch die Belastung und der Druck in den Stadtteilen ohne Kurzparkzone. Die rasche Ausweitung der Kurzparkzone auf das gesamte Stadtgebiet würde dieser negativen Entwicklung einen Riegel vorschieben."



Brandner wartet noch auf Reaktion des Bürgermeisters auf Anfrage

Einen entsprechenden Antrag brachte die SPÖ-Politikerin bereits Anfang September im Gemeinderat ein. Brandner: "Eine inhaltliche Antwort auf meinen Antrag hab ich vom Bürgermeister bist heute nicht bekommen. Vielleicht setzt Barbara Unterkofler meine Forderung ja doch um und setzt die Ausweitung der Kurzparkzone in der Stadt bis Ende 2021 um."



