Land gönnt sich noch mehr Geld für Selbstbeweihräucherung

Offenbar schnürt die Landesregierung bereits Weihnachtspackerl - für sich selbst. Nur so erklärt sich, dass sie ihr Landesmedienzentrum 2024 trotz Rechnungshofkritik finanziell noch generöser ausstatten will. Laut Voranschlag für das Budget 2024 ist eine Erhöhung um 185.000 auf 624.600 Euro (ohne Personalkosten) vorgesehen. Das ist Steuergeld, wohlgemerkt. Kurios mutet die Begründung an: Es brauche mehr Geld für die (digitale) Berichterstattung aus den Gebirgsgauen, weil die "etablierten Medien" das angeblich immer weniger täten.

Salzburger Woche setzt auf fünf Jahrzehnte Markterfahrung

Das Gegenteil ist der Fall. Der Zeitungsring der Salzburger Woche aus dem Hause SN setzt auf 50 Jahre Markterfahrung. Wir zählen damit unzweifelhaft zu den etablierten Medien.

Viele Videos stammen mittlerweile aus dem Innergebirg'

Und seien Sie versichert: Wir machen nicht weniger, sondern immer mehr Videoproduktionen. Auch 2023 wurde viel Anstrengung und Geld in deren Ausbau investiert. Jede Woche schwärmen unsere ausgebildeten (!) Redakteurinnen und Redakteure aus ihren Büros in St. Johann, Zell am See, Tamsweg, Hallein, Seekirchen und der Stadt aus. Sie fangen die Geschichten der Menschen ein, nicht nur in Wort und Bild, sondern auch in Bewegtbildern, die Sie dann auf SN.at/salzburg sowie unseren Social-Media-Kanälen ansehen können. Näher geht nicht.

Anders als die PR-Maschinerie der Landesregierung, die Teil des Systems und weisungsgebunden ist, agieren wir unabhängig von der Politik. Entscheiden Sie selbst, was Ihnen mehr Vertrauen einflößt.