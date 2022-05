Land hat Auftrag für Impfstraßen in Salzburg vergeben

Es hat fünf Interessenten Interessenten gegeben, fünf sind zum Zug gekommen.

Sollten in Zusammenhang mit Covid-19 noch einmal Impfstraßen benötigt werden, stehen nun drei Betreiber parat. Das Land hatte die Leistungen EU-weit ausgeschrieben. Es konnten im Verhandlungsverfahren alle 18 Lose vergeben werden und die Rahmenvereinbarungen sind bereits unterzeichnet", teilte Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP) mit. Jedes der Lose habe sich auf ein einzelnes Gebiet bezogen, in dem eine Impfmöglichkeit organisiert und durchgeführt werden solle. Es habe fünf Interessenten Interessenten gegeben. Zum Zug gekommen sind demnach die Dr. Thomas Danninger GmbH, die Bietergemeinschaft Krammel/Huber/Maizik sowie die Vitolus Impf GmbH aus München.

Drei bis 14 Tage Zeit für den Aufbau

Ab Aktivierung durch die Landessanitätsdirektion in Absprache mit dem Land Salzburg hättendie Betreiber je nach Los zwischen drei bis 14 Tage Zeit, die benötigte Infrastruktur für die Corona-Impfungen aufzubauen. "Die bestehenden Impfstraßen werden übernommen und neue Standorte im Bedarfsfall vom Land koordiniert", hieß es von Impfkoordinator Rainer Pusch. Die Impfstrategie des Landes habe von Beginn an sehr stark auf die niedergelassenen Ärzte, insbesondere die Hausärzte gesetzt. "Damit wurden bisher rund 70 Prozent der Impfungen durchgeführt. Diesen Weg wollen wir auch in Zukunft beibehalten. In Kombination mit den neu vergebenen Impfmöglichkeiten sind wir für den Herbst gut gerüstet und bleiben flexibel", meinte Stöckl.