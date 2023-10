Land gibt grünes Licht für "Vierkanter" in Lehen

Landesrat Martin Zauner (FPÖ) kündigt eine Novelle des Wohnbauförderungsgesetzes an. Das erleichtert die Nachverdichtung in Salzburg.

Die Bauarbeiten beim „Vierkanter“ in Lehen stehen seit Jahren still.

Der jahrelange Baustopp bei der Wohnanlage "Vierkanter" in Lehen könnte bald ein Ende haben. Ausschlaggebend dafür ist eine "Mini-Novelle" der Wohnbauförderung, die Landesrat Martin Zauner (FPÖ) am Dienstag ankündigte. Damit sollen Ausnahmen vom Baubeginnverbot geschaffen werden. So soll der Ausbau von Dachgeschoßen in größeren Wohneinheiten künftig auch nach bereits begonnenen Bauarbeiten vom Land gefördert werden. Das war bis dato nicht möglich. Zauner betont: "Bis zur Umsetzung der großen Gesetzesnovelle werden wir alle Möglichkeiten ausschöpfen, um bei der Schaffung von leistbarem Wohnraum flexibler zu werden und beispielsweise Nachverdichtung rascher und einfacher zu ermöglichen." Bei bisher leer stehenden Dachgeschoßen, auf die der Antrag abzielt, gebe es einiges an ungenutztem Potenzial. Der Initiativantrag der Regierungsparteien wird am Mittwoch im Landtag eingebracht.

Schiester: "Erleichtert auch andere Projekte"

Baustadträtin Anna Schiester (BL) begrüßt die Novelle: "Das erleichtert auch andere Projekte, bei denen Wohnraum auf versiegelten Flächen nachverdichtet wird." Die Arbeiten am "Vierkanter" sollen Anfang 2024 fortgesetzt werden. Konkret wird mit dieser Mini-Novelle des Wohnbauförderungsgesetzes für das Projekt die Neubauförderung für den gemeinnützigen Wohnbau ermöglicht. Ein Teil der 113 Wohnungen, verwaltet von der Kommunalen gswb Liegenschaftsverwaltung, steht derzeit leer. 28 neue Wohnungen sollen im Dachgeschoß entstehen. Baustart war ursprünglich für Herbst geplant. Aufgrund gestiegener Baukosten - die SN berichteten - wird derzeit nachverhandelt, wie Schiester mitteilt.