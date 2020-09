Land muss beim Wohnbau kräftig nachbessern

Auf Druck der Wohnbauträger erhöht das Land die Förderungen deutlich in Richtung der Marktpreise. Was kann das bewirken?

Seit Andrea Klambauer (Neos) das Wohnbauressort führt, war sie mit heftiger Kritik konfrontiert: Hintergrund waren einerseits die steigenden Bau-Produktionspreise, die allein seit 2015 um rund ein Viertel auf 2500 Euro netto pro Quadratmeter anzogen. Das führte dazu, dass die gemeinnützigen Wohnbauträger große Probleme hatten und haben, mit der gedeckelten Förderung ihre Projekte zu realisieren, weil sie oft keine preislich passenden Handwerker bekamen. Andererseits führten und führen auch die steigenden Grundstückskosten dazu, dass die Gemeinnützigen sich immer schwerer tun, Areale zu finden, die sie mittels Wohnbauförderung kaufen können. Denn private Bauträger bieten mehr. Beides hatte dazu geführt, dass 2019 mit dem Baustart von 648 geförderten Mietwohnungen das Ziel von 900 solcher Wohnungen weit verfehlt wurde. Da half es auch nicht, dass Klambauer Senioren- und Studentenwohnheimplätze in diese Quote einrechnete und so auf 885 geförderte Mietwohneinheiten kam. Im ersten Quartal heuer gab es laut einer Anfragebeantwortung sogar nur Zusicherungen für 38 geförderte Mietwohnungen. Zudem ist evident, dass Klambauer 2019 rund 30 der 144 Wohnbau-Millionen, die das Land vom Bund erhält, nicht ausschöpfen konnte.

Nun hat Klambauer reagiert: Mit 1. November will sie die per Verordnung fixierten Wohnbau-Förderungssätze deutlich erhöhen: Punkt eins ist mehr Geld für die Käufer von Eigentumswohnungen. Klambauer: "In der Stadt Salzburg wurden 2019 nur 57 Eigentumswohnungen gefördert." Daher werde die Obergrenze für die Kaufförderung jetzt im gesamten Bundesland um 20 Prozent angehoben - gestaffelt nach Regionen: So gibt es etwa im Lungau bis zu einem Kaufpreis von 4080 Euro/m22 die volle Förderung; bei der Stadt Salzburg liegt die Obergrenze bei 5040 Euro; darüber gibt es jeweils eine Einschleifregelung. "Wir fördern damit nicht den Kauf von Luxuswohnungen, aber wir wollen die Stadt nicht Erben, Vermögenden, Immobilienspekulanten oder Airbnb-Vermietungen überlassen", sagt die Landesrätin. Zweiter Punkt ist eine Erhöhung der Darlehen für Bauträger, wenn diese geförderte Mietwohnungen errichten. Drittens erhalten sie auch mehr "verlorene Zuschüsse" für ökologische Maßnahmen.

Klambauer selbst spricht daher von einem Kraftakt. Ihr Ziel sei, dass man mit der Reform zumindest im kommenden Jahr das neue Ziel von 700 geförderten Mietwohnungen im Jahr schafft: "Noch mehr Wohnungen wären wünschenswert, aber es hat keinen Sinn, Luftschlösser zu bauen, wenn zuletzt Projekte nicht mehr errichtet werden konnten, weil die Firmen nicht verfügbar waren." Für wie viele geförderte Mietwohnungen heuer Startschuss sein solle, wollte Klambauer auch auf Nachfrage nicht preisgeben.

Auskunftsfreudiger war hier der Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigung (GBV), Heimat-Österreich-Chef Stephan Gröger: "Ich gehe davon aus, dass wir heuer die Zielvorgabe von 700 Wohnungen zu 80 bis 90 Prozent erreichen." Das wären 560 bis 630 dieser Wohnungen. Gröger kalkuliert, "dass die neue Förderung uns nun zehn Prozent mehr Preisspielraum bringt". Und fix sei, dass die nicht rückzahlbaren Zuschüsse in die Ökologie fließen: "Damit stärken wir den Holzbau und sorgen für bessere Wärmedämmung."

GBV-Vizeobmann Markus Sturm ("die salzburg") betont ebenfalls die Notwendigkeit der Förderung: "Sonst wären wir in der Bautätigkeit zum Stillstand gekommen." Er mahnt zudem ein, dass man genug leistbare Grundstücke brauche: "Da müssen die Gemeinden die Möglichkeiten der Raumordnungsverträge und die Widmung ,förderbarer Wohnbau' nutzen sowie Vorbehaltsflächen ausweisen. Wenn eine Fläche normales Bauland geworden ist, ist sie für uns Gemeinnützige verloren."

Erfreut über die Fördererhöhung ist auch Günther Leitgöb, Sprecher der gewerblichen Bauträger. Den Verdacht, dass Bauträger, Baufirmen und das Baunebengewerbe die Fördererhöhung einpreisen, weist er zurück: "Das ist ein Schauermärchen. Das wäre nicht durchsetzbar."

SPÖ-Wohnbausprecher LAbg. Roland Meisl begrüßt die Förderanhebung - ortet aber auch einen Pferdefuß, "weil dafür künftig statt jährlich 900 nur mehr 700 neue geförderte Mietwohnungen errichtet werden können. Richtig wäre es, den Fördertopf ebenfalls um 25 Millionen Euro zu erhöhen." AK-Präsident Peter Eder sieht in der Senkung des Zieles auf 700 Mietwohnungen gar eine "Bankrotterklärung" und fordert: "Es braucht mehr, nicht weniger Mietwohnungen."

FPÖ-Chefin Marlene Svazek hat einen anderen Ansatz: "Solange wir an überbordenden Baustoffverordnungen und nicht zielgerichteter Barrierefreiheit festhalten, investieren wir Steuergeld in bodenlose Fässer. Auch der Zuzug und Käufe durch ausländische Investoren und Teilzeitsalzburger sind Preistreiber, nur traut sich das keiner aussprechen." Lob für die Fördererhöhung kommt aber von WK-Präsident Peter Buchmüller - speziell beim Eigentumsbereich: "Damit wird dem Ziel vieler Menschen Rechnung getragen, im Eigentum zu wohnen und sich eine Altersvorsorge zu schaffen."