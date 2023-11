Land geht 2025 dem Otter an den Kragen

Die Salzburger Landespolitik plant nach dem Auslaufen der bestehenden Verordnung für 2025 Ausbau der Otter-Abschuss-Verordnung. Damit sollten nicht nur eine größere Zahl an Tieren entnommen werden dürfen, sondern auch einige weitere Abschuss-Zonen freigegeben werden. Kritik an den Plänen ließ nicht lange auf sich warten. Johann Sulzberger, Pongauer Jägermeister, und Josef Nothdurfter, Fischermeister im Pongau, halten die Ausweitung der Verordnung aber für einen wichtigen Schritt.

Unlängst sicherte die Salzburger Landeshauptmann-Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) der Jagd auf die Fischotter eine größere Unterstützung zu: "Unser klares Ziel ist, dass wir die Verordnung ausweiten und damit eine Erleichterung für die Fischerei schaffen." Nach dem Auslaufen der bis zum Ende 2024 gültigen Verordnung, in deren Rahmen 19 Fischotter im Bundesland in ausgewiesenen Zonen entnommen werden dürfen, sollen dann deutlich mehr Fischotter zum Abschuss frei sein und gleichzeitig weitere Zonen in die neue Maßnahmen-Verordnung aufgenommen werden.

Für Josef Nothdurfter, Fischereimeister im Pongau, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung: "Circa ein Viertel der rund 300 Fischotter im Bundesland leben im Pongau. Wir haben gesehen, dass gerade im Gasteiner- und Lammertal sowie im Raum Werfen einige Fischotter leben - in diesen Zonen sind die Tiere aber nicht zum Abschuss freigegeben. Die neuen Maßnahmen setzen also am richtigen Ort an."

Auch dass mehrere Tiere entnommen werden dürfen, hält der Pongauer für eine gute Entscheidung. "Derzeit erschweren die Entnahme-Zonen die Jagd auf das Raubtier, was dazu führt, dass in Salzburg erst fünf der freigegebenen 19 Tiere entnommen werden konnten. Mit dem Beginn der neuen Verordnung wird man ab 2025 im Pongau flächendeckend Fischotter bejagen können, was definitiv ein Vorteil ist."

Im Zuge der Neuerungen sollte der Fischotter, der Schätzungen von Fischern zufolge in Salzburg zufolge jährlich rund 1,3 Millionen Euro Schaden am Salzburger Fischbestand anrichtet, mit dem Wolf gleichgestellt werden. "Diese Gleichstellung bewirkt sicher einiges. Denn die Schäden sind - ähnlich wie beim Wolf - enorm", weiß Nothdurfter weiter.

Die Kritik am Maßnahmen-Plan ließ unterdessen nicht lange auf sich warten. Kimbie Humer-Vogl (Die Grünen) fragt: "Wenn es so schwer scheint, die freigegebenen 19 Otter zu entnehmen, stellt sich die Frage, ob diese vielleicht doch nicht in jenen Massen auftauchen, die beklagt werden? Oder Landesrätin Svazek und der Fischereiverband haben sich zu wenig mit der Umsetzung der Entnahmezahl auseinandergesetzt?"

Der Pongauer Jägermeister, Johann Sulzberger, entgegnet hier: "Diese Schlussfolgerung mag zwar logisch klingen, ist aber komplett verkehrt. Dass erst fünf von 19 freigegebenen Tieren entnommen wurden, hat viele Gründe. Erstens spielen die freigegebenen Zonen eine große Rolle. Dann ist die Jagd auf das nachtaktive Raubtier - ähnlich wie eine Fuchsjagd - sehr schwer und zeitintensiv. Man muss hier eventuell auch gerade junge Jäger vermehrt dazu animieren, sich wieder der Raubwild-Jagd zu widmen. Fakt ist der Fischotter räumt die Gewässer im Land leer. Dass die Maßnahmen kommen ist daher für den Fischbestand in Salzburg extrem wichtig."

Auch die Fischer selbst nimmt die "grüne" Landtagsabgeordnete ins Visier: "Es gibt viele Gründe für das Fischsterben. Zum Beispiel die Klimaerwärmung, die Flussregulierungen, die Kraftwerke, die Verunreinigung der Gewässer unter anderem durch Gülle sind dabei zu nennen. Auf Forderungen des Fischereiverbandes nach Beseitigung dieser Missstände wartet man vergebens."