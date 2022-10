Land präsentiert Ergebnisse der Pflegeplattform II: Was sich ändert und was nicht

Die Ergebnisse der Pflegeplattform II liegen nun vor. Einige Maßnahmen werden weiter auf sich warten lassen. Für andere wird viel Geld fließen.

Einen Monat nach der Zustellung der Missstandsfeststellung der Volksanwaltschaft an die Salzburger Landesregierung präsentierte die Landesspitze am Dienstag ein Maßnahmenpaket für die Pflege.

Dies sei kein "Schnellschuss auf aktuelle Anlässe bezogen", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) in Anspielung auf die Missstände in einem privaten Seniorenheim in Salzburg-Lehen. Vielmehr seien die Maßnahmen in der zweiten Pflegeplattform des Landes seit dem vergangenen Herbst ausgearbeitet worden, ein "Schulterschluss aller Beteiligte" In zehn Arbeitsgruppen hatten Vertreter von Land, Städten, Gemeinden und Pflegeträgern in der Pflegeplattform mitgearbeitet. Parallel dazu haben Vertreter der großen Trägerorganisationen bereits im vergangenen November ein Papier mit vom Land durchzuführenden Maßnahmen vorgelegt. Einige der Forderungen finden sich nun auch auf der Liste der nun vom Land beschlossenen Maßnahmen.

220 Millionen



Dafür nehme man viel Geld in die Hand, sagt Haslauer. Im kommenden Jahr soll das Budget für die Pflege bereits um 33 Millionen Euro erhöht werden, bis 2027 sind 50 Millionen zusätzlich im Jahr vorgesehen. Iinsgesamt will man bis dahin zusätzlich 220 Millionen Euro investieren. Ein Drittel des Geldes werden die Gemeinden beisteuern. Insgesamt fließe in das Gesundheitssystem jährlich rund eine Milliarde Euro, also ein Drittel des Landesbudgets.

Nachtdienste



Ein großer Teil fließt in zusätzliches Personal für Nachtdienste in allen Pflegebereichen. Egal ob in Seniorenwohnheimen oder im Krankenhaus: Künftig soll keine Pflegekraft mehr allein zum Nachtdienst eingeteilt sein. Diese Maßnahme koste bis 2027 allein 85 Mill. Euro. Das sei ein wichtiger Schritt um die Rahmenbedingungen zu verbessern und den Pflegeberuf zu entlasten.

Hilfskräfte



Zur Entlastung der Pflegekräfte soll auch zusätzliches administratives Hilfspersonal in Seniorenwohnhäusern eingestellt werden. Dieses soll es der Pflege ermöglichen, mehr fachspezifische Arbeit zu machen. "Diplompfleger sollen keinen Kaffee oder Essen servieren", sagt Haslauer. Dazu will das Land die Tagessätze für die Träger von Senioreneinrichtungen erhöhen, sagt LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). "Die Träger haben uns versichert, dass trotz des angespannten Arbeitsmarktes die Chance besteht, das Personal auch zu bekommen." Diese Kräfte könnten dann später auch für den Pflegebereich aufgeschult werden.

Stipendium



Auch in die Pflegeausbildung will das Land weiter investieren. Mit der Pflegeplattform I habe man bereits einen Ausbau der Ausbildungsplätze umgesetzt. "Wir haben die Ausbildungsplätze verdoppelt", sagt Gesundheitsreferent LH-Stv. Christian Stöckl (ÖVP). Nun soll es auch finanzielle Unterstützung für die Auszubildenden geben. Erstauszubildende bekommen künftig einen monatlichen Zuschuss von 600 Euro, wovon 400 Euro der Bund bezahlt und 200 das Land. Wer vom AMS Leistungen bezieht, bekommt künftig ein Pflegestipendium von 1400 Euro im Monat.

Zulagen



Mehr Geld soll es künftig für Beschäftigte in der mobilen Pflege und in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung geben. Auch diese Kräfte bekommen künftig eine Schmutz- und Erschwerniszulage, die etwa an Personal im Spital bereits ausbezahlt wird. "Für eine Vollzeitkraft sind das immerhin 150 Euro im Monat zusätzlich", sagt Schellhorn.

Psychiatrie



Ausgebaut werden soll auch die gerontospychologische und gerontopsychiatrische Versorgung. Einer eigenen Einrichtung für diesen Bereich erteilt Schellhorn eine Absage. "Wir wollen die integrierte Versorgung ausbauen und die Fachkräfte in die Häuser bringen, die dies benötigen."

Betreutes Wohnen



Ausgebaut werden soll auch das betreute Wohnen. Bis jetzt habe das Land ja bereits 1500 Wohnungen in dem Bereich errichtet, sagt Landesrätin Andrea Klambauer (Neos). Ab Jänner stellt das Land 1,6 Millionen Euro zur Verfügung, um nicht nur die Gebäude, sondern auch eine Betreuung anzubieten.

Übergangspflege



Vorerst nicht umgesetzt wird eine Einrichtung zur Übergangspflege für Personen, die im Spital austherapiert, aber noch nicht fit genug für ein Seniorenwohnheim sind. Zwei Träger hätten hier umsetzbare Konzepte vorgelegt, aber selbst gesagt, dass eine Umsetzung derzeit nicht sinnvoll sei, weil man das Personal dafür nicht finden werde. "Es ist für 2024 in der mittelfristigen Finanzplanung", sagt Stöckl.

37-Stunden



In der Diskussion um die 37-Stunden-Woche für Pflegekräfte müsse die nächste Regierung die Vielfalt an Lohn- und Arbeitszeitsystemen vereinheitlichen, sagt Landeshauptmann Haslauer. Sieben Gehaltssysteme in Salzburg müssten harmonisiert werden, "das kann man nicht in einem Schnellschuss regeln."

Pflegegesetz



Ebenfalls noch länger dauern wird die von der Volksanwaltschaft geforderte Überarbeitung des Pflegegesetzes. Man starte einen partizipativen Prozess mit allen Trägern, sagt Heinrich Schellhorn. Bei der Heimaufsicht warte man auf den Bericht der internen Revision, sagt Haslauer. Aber: "Im Pflegegesetz von Mindeststandards zu sprechen ist nicht unser Anspruch."