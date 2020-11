Land rechnet mit 300.000 Salzburgern, die sich vor Weihnachten testen lassen

Bei den Massentests vor Weihnachten wird mit einer Beteiligung von rund 60 Prozent und 1,5 Prozent an positiven Testergebnissen gerechnet. Der Landeshauptmann geht außerdem davon aus, dass nach dem 6. Dezember der Präsenzunterricht an Schulen zurückkehrt und der Handel wieder öffnen kann. Auch Skigebiete und Hotels sollen noch vor Weihnachten aufsperren.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) nahm am Montagnachmittag Stellung zur aktuellen Corona-Situation in Salzburg. Nach wie vor gebe es einen sehr hohen Infektionsstand, allerdings "mit sinkender Tendenz". "Es waren jetzt einige Tage dabei, wo wir mehr Genesene als Neuinfizierte hatten." Auch die Reproduktionszahl sei sinkend (aktuell liege diese bei 1,05). "Das ist ein positives Zeichen, aber insgesamt ist es noch ein sehr hoher Stand und eine hohe Infektionslast. Aber die Zahlen nehmen ab und entwickeln sich in die richtige Richtung." Die ...