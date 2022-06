Land registriert Ansturm auf Photovoltaik-Förderungen

Wöchentlich trudeln zum Teil mehr als 100 Anträge ein. Deren Bearbeitung dauert bis zu sechs Monate. Nun schüttet das Land noch mehr Geld aus.

"Die Telefone glühen." So fasst Gerhard Löffler die aktuelle Situation im Referat Energiewirtschaft und -beratung des Landes, das er leitet, in einem Satz zusammen. Wegen der massiv gestiegenen Energiepreise stehen der Bau von Photovoltaikanlagen und damit die Förderung durch das Land hoch im Kurs. "Die Beratungszahlen haben sich im Frühjahr im Vergleich zum Vorjahr verdreifacht." Damals habe es noch 25 Anträge in der Woche für eine Photovoltaikanlage gegeben. Mittlerweile liege man im Durchschnitt bei über 80, zum Teil sogar über ...