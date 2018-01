Land Salzburg baut Bürozentrale für 1000 Beamte um mehr als 100 Mill. Euro

Das Amtsgebäude beim Hauptbahnhof ist am Ende angelangt. Nach Monaten der Prüfung wird der Porschehof abgerissen und Arbeitsplätze für 1000 Bedienstete neu gebaut.

Seit Jahren ist klar: Der Porschehof beim Hauptbahnhof in der Fanny-von-Lehnert-Straße ist desolat. In dem Gebäude befinden sich Dutzende Dienststellen des Landes und auch das Bürgerzentrum ist dort angesiedelt. Eine Sanierung des bestehenden Gebäudes ist schon seit dem Vorjahr vom Tisch. Das wäre zu teuer und zu ineffizient. "Den kann man nur noch abreißen", sagte etwa der Landesbaudirektor im Vorjahr den SN.

Am Donnerstagvormittag tagte die Landesregierung in ihrer Arbeitsausschusssitzung. Und nun ist die Entscheidung gefallen. Das "Landesdienstleistungszentrum" (LDZ) wird gebaut. "Wir werden am derzeitigen Standort des Bürgerzentrums am Bahnhof das Salzburger Landes-Dienstleistungszentrum errichten. Ein zeitgemäßes Verwaltungsgebäude ist für Bürger und Mitarbeiter wichtig", sagen Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrat Josef Schwaiger (beide ÖVP).

Entscheidung gegen Grundankauf

Die Landesbaudirektion hat in den vergangenen Monaten eine Standortprüfung durchgeführt. Es gab zwei Möglichkeiten: Entweder das bestehende Gebäude am Standort neu bauen, oder neben der Gebietskrankenkasse ein neues Grundstück von der Post kaufen und dort neue "Amtsstuben" errichten. Die Entscheidung fiel zugunsten der ersten Variante. "Die Liegenschaft gehört jetzt schon dem Land Salzburg. Nun wird dort geprüft, ob es einen Neubau oder eine Kernsanierung geben wird", sagt Haslauer. "Uns geht es nicht darum, eine 'Tintenburg' oder ein Prestigeprojekt zu bauen. Ganz im Gegenteil: Das neue Amtsgebäude muss bürgerfreundlich, funktional, und auf Stand der Technik sein. Es muss die tägliche Arbeit unterstützen, ein positives Arbeitsklima schaffen", sagt Personal-Landesrat Josef Schwaiger.

Hinzu kommt, dass die Dienststellen des Landes derzeit über die ganze Stadt verteilt sind: Während die Baudirektion in der Michael-Pacher-Straße im Süden liegt, findet man die Landesstatistik in der Rainerstraße. Die Wohnbau- und Sozialabteilung ist im Porschehof, der Landesrechnungshof im Kaiviertel. In einer neuen Bürozentrale ließen sich die Dienststellen bündeln. Und das Land müsste Gebäude nicht mehr anmieten, und könnte beispielsweise jenes in der Michael-Pacher-Straße gewinnbringend verkaufen. Denn der Standort eignet sich für Wohnbau.

Büros auf 25.000 Quadratmetern

Auf dem Grundstück sollen rund 25.000 Quadratmeter Bürofläche entstehen. In den ersten Grobplanungen geht das Land davon aus, dass bis zu 1000 Arbeitsplätze errichtet werden können. Die Gesamtkosten des Bauvorhabens schätzt das Land bei einem Neubau auf mehr als 100 Millionen Euro. Eine Kernsanierung käme bei den Kosten für den Rohbau rund ein Drittel billiger. Möglicher Baubeginn ist 2020, Fertigstellung 2023.

SN/lmz/otto wieser Der so genannte Porschehof beim Hauptbahnhof ist desolat.

Daten & Fakten: Warum "Porschehof"?

Das Gebäude in der Fanny-von-Lehnert-Straße beim Salzburger Hauptbahnhof wird auch heute noch "Porschehof" genannt. Nach dem Zweiten Weltkrieg siedelte die Porsche Holding an diesem Standort erstmals ihre Zentrale in Salzburg an. Ende 1994 fasste die Landesregierung den Entschluss, den Porschehof um 410 Millionen Schilling zu kaufen und ab 1998 als Amtsgebäude zu adaptieren. Die Intention war damals dieselbe wie heute: Dienststellen bündeln und dadurch Kosten von 7 Millionen Schilling sparen.

Das Land hat derzeit in der Stadt Salzburg 60.000 Quadratmeter Büronutzfläche - 88 Prozent davon sind im Eigentum des Landes und verteilen sich auf zwölf Standorte. Zwölf Prozent sind Mietobjekte und verteilen sich auf sieben Standorte.