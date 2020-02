Land Salzburg baut neue Suchthilfe-Klinik um 13 Millionen Euro

Die Klinik entsteht auf dem Areal des Parkplatzes der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg-Lehen. Zudem wird ein neues, dreigeschoßiges Parkhaus errichtet.

Zur Errichtung einer Suchthilfe-Klinik auf dem Parkplatz der Christian-Doppler-Klinik (CDK) ist eine weitere Etappe geschafft: Der zuständige Ausschuss des Salzburger Landtages hat am Mittwoch grünes Licht für den Neubau gegeben. Er hat der Einräumung eines Baurechts zugunsten eines Gemeinnützigen Wohnbauträgers zugestimmt. In die neue Suchthilfe-Klinik werden 13 Mill. Euro investiert. LH-Stv. Christian Stöckl und LH-Stv. Heinrich Schellhorn sprechen von einem "Meilenstein in der Hilfe für suchtkranke und suchtgefährdete Menschen".



Neues Parkhaus um 5,8 Mill. Euro wird gebaut

Um für Patienten und Besucher der Christian-Doppler-Klinik auch weiter die notwendigen Parkflächen zur Verfügung zu haben, wird ein dreigeschoßiges Parkhaus errichtet, in das samt Neugestaltung der Zu- und Abfahrten und der entsprechenden Infrastruktur rund 5,8 Mill. Euro investiert werden.



"Raschere Hilfe und zentrale Versorgung an einem Standort"

LH-Stv. Christian Stöckl: "Für eine Suchthilfe-Klinik in der Stadt Salzburg wurde ein Konzept entwickelt, das die Errichtung eines Neubaus am derzeitigen Parkplatz der Christian-Doppler-Klinik vorsieht. In diesem Neubau können die jetzt in der Stadt Salzburg verteilten Beratungs- und Therapieeinrichtungen auf einen Standort konzentriert werden. Konkret sind das die Suchtberatung des psychosozialen Dienstes des Landes, die suchtmedizinische Station der Christian-Doppler-Klinik sowie die Suchthilfe-Klinik Salzburg, die aktuell auf zwei Standorte aufgeteilt ist und deren Gebäude absolut nicht mehr zeitgemäß sind. Damit kann den betroffenen Menschen künftig noch besser geholfen werden und wir können sie noch früher in die Versorgung bringen."



"Moderne Behandlungs- und Therapiekonzepte auf Augenhöhe"

LH-Stv. Heinrich Schellhorn: "Die ineinandergreifenden Hilfsangebote werden bei dem neuen Gebäude der Suchthilfe-Klinik auch baulich sichtbar. Mit diesem können moderne Behandlungs- sowie Therapiekonzepte umgesetzt und Menschen mit Suchterkrankungen Hilfe auf Augenhöhe angeboten werden. Das Unterstützungsangebot wirkt auch nach dem Klinikaufenthalt hinaus und begleitet bei einem Leben nach der Sucht."

Quelle: SN