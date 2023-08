Land Salzburg bestellt Christian Prucher zum neuen Leiter der Gesundheitsabteilung

Jetzt ist es endgültig amtlich: Christian Prucher, seit 1. August Leiter der Abteilung Krankenanstalten und Gesundheitswesen beim Land Salzburg, hat am Mittwoch das Bestellungsdekret von Landeshauptmann Wilfried Haslauer im Chiemseehof überreicht bekommen.

Haslauer sagte: "Der Themenbereich Gesundheit ist ein weites und vor allem auch komplexes Feld. Seiner wachsenden Bedeutung hat die Landesregierung Rechnung getragen und in den vergangenen zehn Jahren das Budget dafür von 654 Millionen Euro im Jahr 2013 auf heuer 1,1 Milliarden erhöht. Für diesen herausfordernden Bereich braucht es jemanden mit Management-Erfahrung, Kompetenz und Führungsstärke. Mit Christian Prucher haben wir genau den Richtigen für diese Aufgabe gefunden."

Bildungscampus für Gesundheitsberufe

Einen Schwerpunkt wird der gebürtige Stadt-Salzburger in den kommenden Jahren auf den geplanten Bildungscampus für Gesundheitsberufe setzen. Im Bildungscampus sollen alle themenbezogenen wissenschaftlichen Studiengänge der Fachhochschule bis 2029 an einem Ort gebündelt werden.

Erfahrener Jurist aus der Privatwirtschaft

Christian Prucher leitete von 2019 bis Mitte 2023 das Referat Beteiligungen in der Abteilung Finanz- und Vermögensverwaltung. Er wurde 1977 in der Stadt Salzburg geboren und studierte von 1995 bis 2000 Rechtswissenschaften an der Universität Salzburg. Als erfahrener Jurist konnte Prucher aus der Privatwirtschaft für den Landesdienst gewonnen werden. Unter anderem war er zuvor für die Austria Wirtschaftsservice GmbH, die Innovations- und Technologietransfer Salzburg GmbH und von 2016 bis 2019 als Kaufmännischer Direktor im Museum der Moderne Salzburg tätig.

Referate und Einrichtungen

Die Abteilung 9 Krankenanstalten und Gesundheitswesen beschäftigt 49 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterteilt sich in die Referate Gesundheitsrecht, Landessanitätsdirektion inklusive schulärztlicher Dienst, Gesundheitsplanung und -finanzierung sowie Gesundheitskrisenmanagement und zentrale Dienste. Weiters sind Einrichtungen wie zum Beispiel Patientenvertretung, Ethikkommission, Landeszentrum für Hör- und Sehbildung, Konradinum, Sozial-Pädagogisches-Zentrum und SAGES Gesundheitsfonds angegliederte Dienststellen der Abteilung.