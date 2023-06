Land Salzburg gibt Problemwölfe im Pinzgau und Tennengau zum Abschuss frei

Auf Salzburgs Almen wurden heuer bereits 35 Nutztiere gerissen. Wölfe wurde in zwei der sechs Vorfälle per DNA-Analyse bestätigt, bei den anderen sind die Spuren laut Experten eindeutig. Um die Entnahme von Problemwölfen schneller zu ermöglichen, hat das Land zwei Verordnungen in Begutachtung geschickt. Eine für den Pinzgau und eine für die Region Rußbach.

BILD: SN/APA/DPA/LINO MIRGELER Symbolbild.