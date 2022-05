Land Salzburg hat eigene Whistleblower-Plattform in Betrieb genommen

Rechtsverstöße oder Missstände können anonym gemeldet werden.

Das Bundesland Salzburg hat am Dienstag eine eigene Whistleblower-Plattform online gestellt. Nicht nur Landesbedienstete, sondern alle Salzburgerinnen und Salzburger können über diese Homepage anonym Rechtsverstöße oder Missstände in der Landesverwaltung melden. Notwendig ist dafür lediglich ein Internet-Anschluss, die Meldung erfolgt über die Online-Beantwortung mehrerer vorgegebener Fragen. Salzburg ist nach Wien das zweite Bundesland mit einer solchen Plattform.

Nach einem Klick auf www.salzburg.gv.at/dienststellen/kontakt/hinweisgebersystem werden die Nutzer durch die Dateneingabe geleitet. Zusätzlich zum Ausfüllen der Fragen können auch relevante Dokumente oder Fotos hochgeladen werden. Das IT-System ist nach Angaben des Landes mit der Datenschutz-Grundverordnung konform und biete dadurch höchste Sicherheit und absolute Anonymität.

"Das neue Hinweisgebersystem soll noch mehr Transparenz und rasche Entscheidungen in der Verwaltung ermöglichen. Gleichzeitig setzen wir eine EU-Richtlinie um und arbeiten einen Punkt des gemeinsamen Koalitionsvertrages ab", erklärten die Spitzen der drei Regierungsparteien - Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), LHStv. Heinrich Schellhorn (Grüne) und Landesrätin Andrea Klambauer (NEOS) - am Dienstag in einer Aussendung. "Diese Plattform wird dazu beitragen, dass Verbesserungspotenziale intern bekannt gemacht und umgesetzt werden. Als Bundesland betreten wir hier Neuland. Bis dato hat nur Wien ein ähnliches Hinweisgebersystem eingerichtet."