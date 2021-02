Land Salzburg korrigiert Zahl der Impfanmeldungen auf 84.000

Die Datenmanager des Landes haben in der Nacht auf Dienstag eine Zusatzschicht eingelegt und alle Vormerkungen für die Corona-Impfung in Salzburg überarbeitet.

Nach dem Datenabgleich, der Bereinigung von Mehrfachnennungen und Zweifachzählungen wurde das Dashboard des Landes am Dienstag aktualisiert: Bis 16 Uhr haben sich 83.936 Personen in Salzburg für die Impfung vorgemerkt. Das meldet das Land Salzburg in einer Aussendung. Seit Montag haben sich demnach allein über diesen Weg 39.657 Personen gemeldet. Davon nutzten (Stand 16. Februar 2021, 16 Uhr) 35.327 die Online-Plattform www.salzburg.impft.at und 4.330 Personen die Gesundheitshotline 1450. Am Montag war noch von 171.500 zur Impfung vorgemerkten Personen die Rede gewesen, diese Zahl wurde deutlich nach unten reduziert.

Laut Rotem Kreuz verliefen die ersten Stunden der Anmeldung problemlos. Viele Fragen seien zum Impfzeitpunkt und zum Impfstoff gestellt worden, sagt Landesrettungskommandant Anton Holzer.

Angemeldete müssen geduldig sein

Bis zur Impfung müssten viele, die sich angemeldet hätten, allerdings noch geduldig sein, sagt Robert Sollak, Impfkoordinator des Landes Salzburg. Durch die derzeit nur sehr eingeschränkt verfügbaren Impfdosen könne es bis zum tatsächlichen Termin noch dauern. "Die gefährdetsten Gruppen haben nach wie vor absolute Priorität. Eine Impfung schützt bestmöglich vor einem schweren Verlauf von Covid-19. Daher ist es unsere Pflicht als Mediziner, nach diesem Aspekt die Reihung vorzunehmen."

Aktiv Infizierte in Salzburg 2021

Quelle: SN