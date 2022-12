Land Salzburg sichert tierärztlichen Notdienst ab Jänner mit einer Million Euro

Die Bereitschaft zu Bereitschaftsdiensten an Wochenenden und Feiertagen ist in den letzten Jahren stetig gesunken - weil es für die Tierärztinnen und Tierärzte finanziell oder auch organisatorisch nicht mehr schaffbar war.

Mit Anfang Jänner startet in Salzburg erstmals landesweit ein tierärztlicher Notdienst. Dafür nimmt Landesrat Josef Schwaiger eine Million Euro jährlich in die Hand. Für die Besitzerinnen und Besitzer der tierischen Patienten wird es künftig eine Notrufnummer geben, unter der sie an Wochenenden und Feiertagen rund um die Uhr zum nächstgelegenen diensthabenden Tierarzt bzw. zur nächstgelegenen diensthabenden Tierärztin weitergeleitet werden. Die Nummer will das Land erst kurz vor dem Jahreswechsel bekannt geben, damit die Nummer nicht schon während der kommenden Weihnachtsfeiertage ...