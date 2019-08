Nicht-Nachbesetzungen sollen die Personalkosten etwas dämpfen. Die Personalvertreter sehen jetzt schon eine dünne und löchrige Personaldecke.

Eine Strukturreform 2014 mit 29 Führungspositionen weniger, eine Gehaltsreform ab 2016: In der Salzburger Landesverwaltung ist seit Jahren einiges in Bewegung. Nun wird auch am Personalstand gearbeitet.

1450 Vollzeitäquivalente gibt es derzeit beim Amt, 450 weitere arbeiten bei ...