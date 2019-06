Weil immer mehr Urlauber den Stau umfahren und damit Gemeinden verstopfen, riegelt das Land Salzburg an sechs Wochenenden im Sommer diverse Abfahrten entlang der A10 ab - und zwar für alle.

Was zu viel ist, ist zu viel. Die Pfingstreisewelle Richtung Süden hat am vergangenen Wochenende einen Vorgeschmack auf den Stausommer geliefert. Urlauber sind in Scharen von der Autobahn abgefahren, um dem Stau auszuweichen. So ging es teils auf Landes- und ...