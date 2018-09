Land Salzburg sperrt das Flüchtlingsquartier Kasern zu

Das Land wird den Mietvertrag per 30. Juni 2019 beenden. LH-Stv. Heinrich Schellhorn spricht von einer "Anpassung an gesunkene Flüchtlingszahlen". Das Quartier war im März 2016 geöffnet worden - auf dem Höhepunkt des Flüchtlingsansturms.

Das Flüchtlingsquartier Kasern wird geschlossen. Das Land beendet den Mietvertrag per 30. Juni 2019 - wegen der gesunkenen Zahl an Asylbewerbern. LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne): "Mit der Schließung des Quartiers setzen wir die notwendigen Anpassungen an die aktuellen Flüchtlingszahlen weiter fort." Während 2016 im Bundesland Salzburg noch bis zu 4600 Personen in der Grundversorgung betreut wurden, ist diese Zahl nun auf 2134 zurück gegangen. Parallel sank die Zahl der Quartiere von 190 auf 107.

Zahl der Personen in Grundversorgung ist von 4600 auf 2134 gesunken

Das Land hat das Quartier in der Straniakstraße in der Stadt Salzburg im März 2016 als Grundversorgungsquartier angemietet - für eine Belegung mit maximal 246 Personen. Im Vorfeld hatte es gegen das "Großquartier" Protestaktionen gegeben. Das Diakoniewerk übernahm die Betreuung der Flüchtlinge vor Ort. Seit März 2016 haben mehr als 730 Frauen, Männer und Kinder im Quartier gewohnt.

Dank an die Ehrenamtlichen, die sich engagiert haben

Schellhorn bedankte sich am Mittwoch bei den Mitarbeitenden des Diakoniewerks und den vielen Ehrenamtlichen, die die Menschen bei ihrer Integration und im Alltag unterstützt haben. "Ein besonderer Dank gilt den Direktorinnen der Volksschule und der Neuen Mittelschule in Bergheim, Barbara Parzer und Elisabeth Torggler, sowie den engagierten Lehrkräften für die schulische Integration der Kinder und Jugendlichen." Auch Diakonie-Geschäftsführer Michael König hob die Unterstützung der Bevölkerung durch Sachspenden und freiwilliges Engagement besonders hervor. Er betonte, dass das Diakoniewerk bei Sprachtraining und Integrationshilfe weiter aktiv bleibe.



Quelle: SN