Land Salzburg startet Lehrgang für Kleinkindbetreuung

Im Frühjahr beginnt am Zentrum für Kindergartenpädagogik (ZEKIP) ein neuer viersemestriger Ausbildungslehrgang. Im Fokus stehen vor allem pädagogische Zusatzkräfte. Sie können sich zur "Fachkraft frühe Kindheit" qualifizieren.

Seit Jahren macht den öffentlichen und privaten Betreibern von Kindergärten und Krabbelgruppen der Mangel an Fachkräften zu schaffen. Die für Elementarpädagogik zuständige Landesrätin Andrea Klambauer (Neos) will nun zur Betreuung von Kleinkindern unter drei Jahren mit einem neuen, berufsbegleitenden Lehrgang gegensteuern. Vorbild ist Vorarlberg.

Die Ausbildung startet erstmals im Frühjahr, dauert vier Semester und dient der Weiterqualifizierung von pädagogischen Zusatzkräften zur sogenannten Fachkraft frühe Kindheit. Pro Jahr stehen 25 Plätze zur Verfügung. Absolventinnen und Absolventen dürfen eine Kleinkindgruppe führen. Voraussetzung für die Führung einer Gruppe in Kindergärten bleibt jedoch die abgeschlossene Ausbildung an der Bildungsanstalt für Elementarpädagogik (BAfEP).

Lob für die Ausbildung zollt Klambauer Elementarpädagogin und Krabbelstubenbetreiberin Conny Ernst von der Plattform IG Kinderbetreuung in Salzburg, die die Interessen der Krabbelgruppenbetreiber in freier Trägerschaft vertritt. Die Qualität des Lehrgangs sei hoch, die IG sei von Anbeginn eingebunden gewesen, betont Ernst.

In den vergangenen fünf Jahren sei in Salzburg die Zahl der zu betreuenden Kleinkinder im Alter bis zu drei Jahren um 20 Prozent gestiegen, sagt Klambauer. Pro Jahr würden im Bundesland 200 Fachkräfte benötigt: 80 für Pensionierungen und 120 für die zusätzlich geschaffenen Betreuungsplätze.

Der Lehrgang habe einen hohen Qualitätsanspruch und richte sich an pädagogisch vorgebildete Kräfte mit mindestens drei Jahren Praxis in einer Kinderbetreuungseinrichtung. Auch Tageseltern könnten sich anmelden. Entwickelt wurde der Lehrgang von Sebastian Wirnsberger, dem Leiter des Zentrums für Kindergartenpädagogik (ZEKIP) des Landes, der Fachinspektion Elementarpädagogik und dem Berufsförderungsinstitut (BFI). Zur Sicherstellung der Qualität würden Fachmeinungen aus der Praxis laufend miteinbezogen, zudem werde der Lehrgang wissenschaftlich begleitet, sagt Fachinspektorin Brigitte Nindl.

Zu absolvieren sind in Präsenz und online 331 Unterrichtseinheiten, der Unterricht in Präsenz findet vorwiegend am Freitagnachmittag und -abend sowie am Samstag statt. Dazu kommen u. a. 70 Einheiten im Selbststudium, zwölf Wochen Praktika und eine Abschlussarbeit mit Praxisbezug. In Salzburg gibt es nach Köpfen 3118 Fachkräfte und 904 Zusatzkräfte, das entspricht Vollzeitstellen für 2100 Fachkräfte und für 521 Zusatzkräfte, fast alle sind Frauen.

Die Anmeldung für den neuen Lehrgang startet Ende Februar am ZEKIP. Eine Informationsveranstaltung für Interessierte ist in den kommenden Wochen geplant. Vorab können unter zekip@salzburg.gv.at per Mail Fragen gestellt werden.