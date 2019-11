Land Salzburg startet nach 19 Jahren wieder eine Mitarbeiterbefragung

Erstmals nach 19 Jahren startet das Land Salzburg wieder eine Befragung unter seinen rund 2800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Erhoben werden soll etwa der Grad der Zufriedenheit in der Verwaltung. Anders als im Jahr 2000 wird die Umfrage online durchgeführt. Bedienstete ohne EDV-Zugang, etwa in Straßenmeistereien, bekommen den Fragebogen per Post zugesendet. Ziel sei eine Rücklaufquote von mehr als 50 Prozent, heißt es vom Land Salzburg. Die Ergebnisse aus der Befragung gibt es Mitte nächsten Jahres.

