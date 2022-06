Land Salzburg startet Verfahren wegen Chalets in Neukirchen

63 Chalets stehen heute in Neukirchen. Die Grundverkehrskommission bekam den Grünlandkauf nie zu sehen. Das Land startet jetzt ein Verfahren.

In der jüngsten Landtagsanfrage der SPÖ-Abgeordneten Karin Dollinger und Michael Wanner an ÖVP-Regierungsmitglieder zum Thema grüner Grundverkehr standen wieder einmal die Pinzgauer Grundverkehrskommission und die 63 Nationalpark-Chalets in Neukirchen im Zentrum des Interesses.

Den Grund, auf dem die Chalets gebaut wurden, hat ein Landwirt 2008 noch als Grünland an einen niederländischen Immobilienunternehmer verkauft, der ihn später an einen Oberpinzgauer Unternehmer weiterverkaufte. Im Zuge der Überprüfungen der Agrarabteilung des Landes hat sich laut der Anfragebeantwortung von Landesrat Josef Schwaiger ...