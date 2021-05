Land Salzburg will 500 Hektar Auwald kaufen - das wäre das Ende für umstrittene Gatterjagd

Landesrätin Gutschi will den Naturpark Salzachauen erweitern und so auch den Streit um die Gatterjagd beenden. Der Gutsherr gibt sich abwartend.

Mit 3. Februar wurde die bisherige ÖVP-Landtagsklubchefin Daniela Gutschi (53) als Naturschutz- und Bildungslandesrätin angelobt - als Nachfolgerin von Maria Hutter (ÖVP). Gutschi ist damit heute, Freitag, 100 Tage im Amt - und ihre politische Schonfrist abgelaufen. Gerade im Naturschutzthema, in dem die langjährige Geschäftsführerin des Hilfswerks davor nicht so beheimatet war, will Gutschi nun aber Akzente setzen: Beim von ihrer Vorvorgängerin Astrid Rössler (Grüne) erweiterten Naturpark Salzachauen soll im Herbst in der Weitwörther Au der erste Teil fertig sein. ...