Land Salzburg will nach Coronakrise kräftig investieren: "Kaputtsparen wäre absolut falsch"

Investieren sei nun das Gebot der Stunde, ließ die Salzburger Landesregierung am Freitag in einer Pressekonferenz wissen. Das Dogma "keine Neuverschuldung" wird ausgesetzt. Landeshauptmann Haslauer will Massenarbeitslosigkeit verhindern und blickt optimistisch auf die touristische Sommersaison.

Auch in Salzburg wird die schrittweise Rückkehr zur Normalität gestartet. Ein großes Augenmerk will die Landesregierung auf die Wirtschaft legen: "Die beste Sozialpolitik ist eine aktive Arbeitspolitik", betonte Landeshauptmann Haslauer. "Die Coronakrise wird uns rund 500 Millionen Euro kosten. Die Gemeinden bluten."

Das Land will nun kräftig investieren - und nimmt dafür Neuverschuldungen in Kauf. "Kaputtsparen wäre das falsche Signal, davon sind wir felsenfest überzeugt. Wir können das Land nicht in eine Massenarbeitslosigkeit abgleiten lassen."

Es soll sichergestellt werden, dass alle großen Projekte im Bundesland wie geplant weitergeführt werden können, so Haslauer. Das betreffe sämtliche Bauprojekte, aber auch Klimaschutzpläne sowie die Pläne im Verkehrsbereich (Verlängerung der Lokalbahn, Übernahme der Verkehrsagenden von der Salzburg AG, etc.).

Tourismus: Urlaub in Österreich soll Saison retten

"Den Sommer habe ich noch lange nicht aufgegeben", sagt Haslauer zuversichtlich. Zwei Drittel der Österreicher verbringen ihren Urlaub normalerweise im Ausland. "Wenn nur die Hälfte dieser Menschen dieses Jahr ihren Urlaub im Österreich verbringt, können wir mehr als die Hälfte der Nächtigungen vom Vorjahr erreichen." Auch auf deutsche Urlauber hofft Haslauer. Die Coronakrise werde den Tourismus in Salzburg jedoch auch langfristig verändern, ließ der Landeshauptmann anklingen: "Wir werden den Tourismus neu denken. Weg vom Massentourismus, hin zum qualitätsvollen Individualtourismus."

Festspiele: "In irgendeiner Form wird es sie geben"

Die endgültige Entscheidung über die Sommerfestspiele wird es Mitte bis Ende Mai geben. Eines stellte Haslauer jedoch klar: "In irgendeiner Form wird es die Sommerfestspiele auch heuer geben." Jedoch solle es keine Bevorzugung gegenüber anderen Veranstaltungen geben. Eine der Varianten sei, dass zumindest der "Jedermann" stattfinde, bestätigte Haslauer auf SN-Rückfrage.

Schellhorn: Investitionen sollen klimafit sein

Landeshauptmann-Stellvertreter Heinrich Schellhorn (Grüne) versicherte, dass die neuen Investitionen nun als Chance genutzt werden, um weiterhin die Klimaschutzpläne zu verfolgen: "Diese Investitionen sollen auf jeden Fall klimafit sein."

Kinderbetreuung: "Jeder Beruf ist systemrelevant"

Landesrätin Andrea Klambauer betonte, dass man sich in Salzburg viele Diskussionen erspart habe, was die Kinderbetreuung in Coronazeiten betrifft. Alle Eltern, die eine Betreuung benötigen, können ihre Kinder auch jetzt in den Kindergarten oder die Schule bringen: "Wir sind in Salzburg ein modernes Bundesland mit einem modernen Familienbild. Wer arbeitet, hat auch ein Recht auf Kinderbetreuung. Jeder Beruf ist systemrelevant", sagte Landesrätin Andrea Klambauer.

Quelle: SN