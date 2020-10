Land Salzburg zahlt 625.000 Euro im Monat für Coronatests

Derzeit werden in Salzburg täglich rund 1200 Personen auf SARS-CoV-2 getestet. Behörden haben Mühe, mit der Krankheit Schritt zu halten.

Das Land Salzburg hat seine Testfrequenz mit dem Anstieg der Infektionszahlen erhöht. Im Sommer wurden täglich rund 500 Tests an die AGES gemeldet, im September waren es bereits 1000. Der Zahlensprung hat zwar auch damit zu tun, dass zuvor private Tests nicht gemeldet wurden. Aber auch seit der Umstellung der gemeldeten Tests stieg die Zahl weiter an: Derzeit liegt man laut Landesstatistik bei rund 1200 Tests am Tag.

Für die behördlichen Tests geht das Land finanziell in Vorleistung, ...