Land schafft Servicestelle für die Ehrenamtlichen

"Kümmerstelle" soll im Herbst starten und die Freiwilligen in ihrer täglichen Arbeit unterstützen. Die Vereine und Organisationen haben zunehmend zu tun, um die Jungen längerfristig zu binden.

Im EU-Schnitt engagiert sich rund ein Viertel der Bevölkerung ehrenamtlich. In Salzburg üben 45 Prozent der Menschen ein Ehrenamt aus. Allein beim Roten Kreuz leisten knapp 4500 Freiwillige eine Million ehrenamtliche Stunden pro Jahr.

Zunehmend müssen sich die Vereine und Organisationen mit gesetzlichen Vorgaben, Versicherungsfragen und steuerrechtlichen Vorschriften auseinander setzen. Dazu kommt die Haftung, die viele abhält, eine Funktion zu übernehmen.

"Wir wollen die Ehrenamtlichen mit diesen Fragen nicht alleine lassen", sagt LH Wilfried Haslauer (ÖVP). Um ihnen Rückhalt und Rechtssicherheit zu geben, werde das Land im Herbst eine eigene Servicestelle mit einem hauptberuflichen Mitarbeiter einrichten. Sie soll Brücke zu den Behörden und Anlaufstelle in allen Fragen sein. Die Idee stammt von Ehrenlandesrettungskommandant Gerhard Huber und der Landesobfrau der Salzburger Heimatvereine, Waltraud Ablinger-Ebner.

Es werde für viele Vereine immer schwieriger Funktionäre zu finden, die Verantwortung übernähmen, sagt Hannes Brugger, Mitglied im Vorstand der Salzburger Heimatvereine und Obmann der Alt Gnigler Krampus Perchten Pass. "Abschreckend ist oft die Haftung bei Veranstaltungen." Die Servicestelle gebe Obleuten und Vorständen Sicherheit. Vor allem für kleine Vereine ohne Dachverband sei ein solcher "Kümmerer" in Haftungs- und Finanzierungsfragen hilfreich, betont Veronika Scheffer, Bezirksreferentin des Landesverbandes der Turn- und Sportunion und Obfrau des Skiclubs Altenmarkt. "Die Haftung beginnt in den kleinen Vereinen schon dann, wenn Eltern mit fremden Kindern zu Skirennen fahren."

Zur Klärung rechtlicher Fragen will Christian Schartner, Ortsstellenleiter der Bergrettung in Hallein, die Stelle nützen. Als Beispiel nennt er den Datenschutz. "Wir verwalten nicht nur die Daten der 2000 Mitglieder, sondern auch von Förderern, Sponsoren und Personen, denen wir geholfen haben." Mit Inkrafttreten der neuen Datenschutzverordnung im Mai sei abzuklären, wie die Daten zu schützen seien.

In einem sind sich die Organisationen einig: Es sei kein Problem, Nachwuchs zu finden, die Herausforderung sei, die Jungen zu halten. "Wir verzeichnen in allen Dienststellen Übertritte der Jungen in den aktiven Rettungsdienst, das Thema ist aber die Verweildauer", betont Roberta Thanner vom Roten Kreuz. Zu den Anforderungen im Arbeitsleben kämen viele Freizeitangebote, ergänzt Brugger. "Die Leute sind nicht mehr so vereinstreu und entscheiden sich vielleicht nach zwei, drei Jahren zu wechseln." Die Servicestelle sei ein gutes Mittel, um Leuten das Ehrenamt schmackhaft zu machen.