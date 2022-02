Land soll Schülerfahrten zu KZ-Gedenkstätten finanzieren

Die SPÖ fordert von der Landesregierung die Kostenübernahme von Busfahrten nach Mauthausen, bis der Gedenkstättenbesuch bundesweit im Lehrplan verankert ist.

Demonstranten, die mit gelben Judensternen samt Aufschrift "ungeimpft" auf die Straße gehen und so den Holocaust verharmlosen, Parolen wie "Wir sind die neuen Juden": Nach antisemitischen Vorfällen im Zuge von Protesten gegen die Coronamaßnahmen der Bundesregierung hat Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) angekündigt, die Einführung eines neuen Straftatbestands prüfen zu wollen.

Die SPÖ will angesichts stark gestiegener Zahlen an rechtsextremen Tathandlungen und antisemitischen Vorfällen die Präventionsarbeit ausbauen. "Wir sind überzeugt, dass nur Aufklärung Verständnis schafft und so Antisemitismus, aber ...