Land überrumpelt Personalvertreter mit der Übersiedelung von Dienststellen

Die Personalvertreter sind ganz schön sauer auf das, was die Politik am Dienstag eiligst verkündet hat. Aber auch die Dienststellenleiter haben es nur wenige Stunden zuvor erfahren, was mit ihren Abteilungen geschieht.

SN/robert ratzer Die Pläne für die Bezirkshauptmannschaft Salzburg-Umgebung sind schon länger bekannt. Dass aber auch das Abgabenamt, die Forstdirektion und andere Referate von der Stadt in die Bezirke siedeln, ist neu.