Land verbietet im Tennengau Sportveranstaltungen mit Zuschauern

Im Bezirk ist die Neuansteckungsrate in Relation zur Bevölkerungszahl wieder deutlich gestiegen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) begründete die Maßnahme damit, dass "keine abgrenzbaren Cluster erkennbar " seien. Gastronomie- und Hotelbetriebe sollen freiwillig Gäste registrieren.

"Der Trend zeigt nach oben", sagte Gernot Filipp, Leiter der Landesstatistik beim Blick auf die Coronavirus-Neuinfektionen am Donnerstag. Die Fallzahl der vergangenen sieben Tage gerechnet auf 100.000 Einwohner beträgt mittlerweile 47,8. Vor einer Woche lag der Wert bei 32,1. Mit Abstand am höchsten ist die Fallzahl in Relation zur Bevölkerungszahl mit 121,6 weiter im Tennengau. Vorige Woche lag die sieben-Tage-Inzidenz bei 88,8.

SN/mike Quelle: Landesstatistik

Dass Hallein wie kolportiert mit bundesweit drei weiteren Bezirken von der Ampel-Kommission von Orange auf Rot ("sehr hohes Risiko") gestuft werden könnte, bewahrheitete sich nicht. Die Kommission verständigte sich nur darauf, dass der Flachgau am Freitag von Grün auf Gelb ("mittleres Risiko") umgestellt wird.

Das Land sieht trotz unveränderter Risikobewertung im Tennengau Handlungsbedarf. Ab Freitag dürfen bis zumindest 18. Oktober Sportveranstaltungen nur noch ohne Zuschauer stattfinden. Zudem werden Gastronomie- und Hotelbetriebe im Bezirk ersucht, auf freiwilliger Basis ihre Gäste zu registrieren. "Die aktuelle Entwicklung macht eine vorübergehende Verschärfung notwendig", hieß es von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Es seien "keine abgrenzbaren Cluster erkennbar". Das bestätigte Bezirkshauptmann Helmut Fürst. "Es fordert uns wahnsinnig." Er sprach von einer "sehr indifferenten Lage". Es gebe nur kleinere Ausbrüche mit relativ wenigen Infizierten, zum Beispiel in Familien, Firmen und Schulen.

Verhältnismäßig groß ist die Zahl der Infizierten in Kuchl. In der 7400-Einwohner-Gemeinde gebe es rund 25 bestätigte Fälle, sagte Bürgermeister Thomas Freylinger (ÖVP) - ähnlich viele wie in Hallein, wo dreimal mehr Menschen leben. Vermutungen, dass die Infektionen auf eine Benefizveranstaltung am 3. Oktober zurückzuführen sein könnten, wies Freylinger entschieden zurück: "Die Fälle waren alle schon vor dem Wochenende bekannt." 14 davon seien auf zwei benachbarte Familien zurückzuführen. Ein Mitarbeiter des Seniorenheims sei ebenfalls positiv getestet worden. Besuche seien daher derzeit nur in Ausnahmefällen möglich. Die Benefizveranstaltung habe im Freien stattgefunden, mit Covid-Konzept und den maximal erlaubten 250 Personen. "Beim Verkauf der Mehlspeisen und Würstel wurden Mund-Nasenschutz und Handschuhe getragen", sagt Freylinger.

In Adnet befinden sich Ortschef Wolfgang Auer (ÖVP) und der Amtsleiter in Quarantäne. "Wir haben das kommen sehen und daher in den vergangenen beiden Tagen keine Termine mehr wahrgenommen", sagte Auer. Er geht derzeit von 14 oder 15 Covid-Fällen in Adnet aus. "Eine genaue Zahl habe ich leider nicht, ich erhalte nur ein SMS, wenn es einen neuen Fall gibt." Da es auch im Kindergarten Fälle gebe, müsse ab Freitag wahrscheinlich der Kindergarten mit seinen fünf Gruppen schließen. Die Unter-Dreijährigen seien nicht betroffen, heißt es.

Das Land meldete am Donnerstag 407 aktive Fälle: 109 in der Stadt Salzburg, 106 im Tennengau, 87 im Flachgau, 61 im Pongau, 29 im Pinzgau und 15 im Lungau. "Von Erholung kann man in keiner Weise sprechen", sagt Filipp, der erwartet, "dass die Zahlen weiter steigen". Die Nachverfolgung von Kontakten wird offenbar zunehmend schwieriger. "Es ist eher so, dass die Cluster zurückgehen und es mehr streut", sagte Filipp. Mittlerweile halten sich in 70 von 119 Salzburger Gemeinden mit dem Coronavirus Infizierte auf. Mitte September waren es 40, Ende August 25 Gemeinden.