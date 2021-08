Land zählt drei Mal so viele Unwetterschäden in Salzburg wie noch vor 20 Jahren

Allein in Hallein dürften im Juli neun Millionen Euro Schaden durch die Flut entstanden sein. Bis Oktober soll aus dem Katastrophenfonds Geld fließen.

Der über die Ufer getretene Kothbach hat am Abend des 17. Juli in der Halleiner Altstadt massive Verwüstungen angerichtet. Ein erstes Ausmaß der Schäden zeigte sich am Tag danach: Auf den Straßen türmten sich kaputte Haushaltsgeräte und verdreckte Einrichtungsgegenstände, die unbrauchbar geworden waren.

Die Erhebung der Schäden läuft zweieinhalb Wochen später nach wie vor. "Wir haben bei 300 Gebäuden in Hallein einen Gesamtschaden von ungefähr neun Millionen Euro", sagt Landesrat Josef Schwaiger (ÖVP) unter Verweis auf eine erste ...