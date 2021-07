Landesämter wandern nach Tamsweg und Bruck

Das Landesabgabenamt wandert von der Stadt in den Lungau. Die Landesforstdirektion soll nach Bruck kommen.

In dieser Woche erfolgte der Spatenstich für die neue Flachgauer Bezirkshauptmannschaft: Sie soll bis Juni 2023 in die künftige Bezirkshauptstadt Seekirchen verlegt werden - als Beispiel für die von der ÖVP angestrebte Regionalisierung der Verwaltung. Aber was ist aus den weiteren Projekten geworden? Angekündigt wurde die Verlegung des Landes-Abgabenamts von der Landeshauptstadt in ein Nebengebäude der BH Tamsweg. Noch gibt es dazu aber nicht einmal einen Regierungsbeschluss. LH Wilfried Haslauer (ÖVP) sagt auf Nachfrage: "Der Regierungsbeschluss dazu ist von mir ...