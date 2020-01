Landesbeamte: Bis zu 350 sollen nach Lehen

Ins ehemalige Mercedes-Gebäude in der Fasaneriestraße sollen in einem ersten Schritt 160 Landes-Mitarbeiter übersiedeln. Ab 2023, wenn der Bau des Landesdienstleistungszentrum am Bahnhof losgeht, könnten es aber in Summe sogar 350 sein, heißt es jetzt. Am Freitag wird mit der Stadt über die Zukunft der Elternberatungstelle in der Gstättengasse verhandelt.

SN/veigl Das ehemalige Mercedes-Gebäude in der Fasaneriestraße wurde angemietet - um so als Ausweichquartier für bis zu 350 Landesmitarbeiter zu dienen, die im Zuge des Neubaus des Landesdienstleistungszentrums ein Büro brauchen.