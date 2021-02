Landesgrenze Salzburg-Tirol bleibt für Schüler dicht

Diese Maßnahme gilt vorerst eine Woche für Salzburger, die in Tirol zur Schule gehen und umgekehrt.

Nach Wochen des Distanzlernens endlich wieder einmal die Mitschüler direkt in der Schule treffen. Die Vorfreude auf den Schulstart im Schichtbetrieb nach den Semesterferien bekam für Salzburger Schüler, die eine Schule in Tirol besuchen, einen Dämpfer. Sie mussten die Koffer am Sonntag wieder auspacken. In der nächsten Woche dürfen Schüler nicht mehr von Salzburg nach Tirol einreisen. Umgekehrt müssen auch Tiroler Schüler, die in Salzburg zur Schule gehen, noch eine Woche im Distanzunterricht zu Hause bleiben.

Auf diese ...