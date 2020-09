Landeshauptmann Haslauer: "Ich mahne von der Universität ein, Fakten zu schaffen"

LH Wilfried Haslauer nimmt die Pläne für eine TU Linz als sportliche Herausforderung und setzt vor allem die Uni Salzburg unter Druck.

Die Entscheidung von Bundeskanzler Sebastian Kurz, in Linz eine TU mit Schwerpunkt Digitalisierung errichten zu wollen, hallt in der Salzburger Forschungslandschaft weiter nach. Wird die Digitalisierungsoffensive Salzburgs, die in der Wissenschaftsstrategie des Landes bis 2025 fest verankert ist, dadurch konterkariert? LH Wilfried Haslauer sieht jedenfalls keinen Grund, von den Plänen für eine digitale Fakultät an der Uni Salzburg abzuweichen. Er drückt vielmehr aufs Tempo.

Hat die Entscheidung für eine Technische Universität in Linz das Land Salzburg mit seiner ...