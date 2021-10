Landesklinik Hallein bietet beschnittenen Frauen Hilfe

In einer Spezialambulanz werden Frauen betreut, die von Genitalverstümmelung betroffen sind. Es gilt auch deren Töchter davor zu bewahren.

Mehr als 200 Millionen Mädchen und Frauen sind weltweit von Genitalbeschneidung betroffen. Täglich kommen 8000 Mädchen dazu. Durch die Zuwanderung ist das Thema längst in Europa angekommen. In Österreich leben bis zu 8000 beschnittene Frauen, in Salzburg sind es rund 400, davon stammen 300 aus Afrika und 100 aus dem arabischen Raum.

Als Oberärztin in der Landesklinik Hallein und Wahlärztin im Gesundheitszentrum in Golling hat die Gynäkologin Maria Trattner schon viele Frauen behandelt, die durch die Beschneidung gesundheitliche ...