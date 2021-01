Landeskliniken: Neubau um 32 Mill. Euro für Krebspatienten

Die Uniklinik von Krebsspezialist Richard Greil wird ab 2022 neu gebaut und von fünf Standorten auf ein Haus konzentriert. Die Zahl der Palliativbetten wird auf zwölf verdoppelt.

Der Gestaltungsbeirat beschäftigt sich ab heute auch mit einem Großprojekt der Salzburger Landeskliniken (SALK): Es geht um das geplante Haus L der Universitätsklinik für Innere Medizin III - die nicht zuletzt durch ihren Leiter, den Krebsspezialisten Richard Greil, überregional bekannt ist. Denn dieses Haus soll komplett neu gebaut werden.

Hintergrund für das Projekt mit 4500 Quadratmetern Nutzfläche ist, dass die bestehenden Gebäude am Ende ihrer Lebensdauer angelangt sind, wie Greil betont: "Vor allem in den Tageskliniken oder in ...