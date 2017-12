Auch die letzten Gemeindespitäler sollen nun vom Land übernommen werden. Im Pinzgauer Streit bahnt sich eine Annäherung an.

Nach zahlreichen Verzögerungen, politischen Streitigkeiten und Problemen wegen Personalmangels im Jahr 2017 dürfte das neue Jahr für die Tauernkliniken mit den Standorten Zell am See und Mittersill erfreulicher werden. Nun zeichnet sich ab, wie es mit der geplanten Eingliederung in die Salzburger Landeskliniken (SALK) weitergehen soll.