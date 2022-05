Landespolitik will am Strompreis schrauben

Der Landeshauptmann sieht beim Strompreis Handlungsbedarf und stellt vor allem das Preismodell infrage. Spielraum haben die Energieversorger.

Bis jetzt haben Energieunternehmen immer mit einem europäischen Strompreis argumentiert, der sich am Markt orientiere und Energiehandel ermögliche. Dadurch sei man nicht in der Lage, den regionalen, grünen Strom zu günstigeren Preisen zu verkaufen. Mit diesem Argument hat auch die Salzburg AG die Bestandstarife am 1. April um 57 Prozent je Kilowattstunde erhöht. Offen infrage gestellt hat das System der Strompreisbildung zuletzt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Die Folge: massive Kurseinbrüche bei den börsennotierten Energieunternehmen EVN und Verbund.

Die ...